Идея насчет "откупа" от мобилизации - деструктивная, полагает эксперт.

Продолжается мобилизация 2024 - Украина в ожидании того, как могут измениться мобилизационные мероприятия. Экономист Алексей Геращенко "проехался" по идее предоставлять бронь тем, кто сможет платить высокие налоги.

Если представить, что миллион мужчин с теневыми доходами задекларируют необходимый для получения брони уровень заработка - около 35 тысяч гривень в месяц, то доходы бюджета Украины возрастут приблизительно на 150 миллиардов грн в год, рассказал эксперт "Фокусу". Геращенко подчеркнул, что дефицит бюджета украинского государства составляет 1,6 триллиона грн.

"То есть мы решаем проблему финансирования дефицита меньше, чем на 10% (соответственно - не решаем), раскалываем общество…, деля его на классы с разными правами, пропагандируем платное легализованное уклонение от мобилизации (временно платишь налоги на высшем уровне и тем покупаешь индульгенцию)", - заявил собеседник.

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По мнению эксперта, граждане, которые заплатят эти налоги, будут считать, что не легализовали свои доходы, а заплатили за "определенные привилегии". "В сухом остатке имеем вульгарную деструктивную идею, которая, кроме того, не решает никаких экономических задач", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине 2024 в центре внимания - сегодня это стоит прочитать

Правительство в конце декабря подало в Верховную Раду законопроект, в котором прописаны некоторые нововведения насчет проведения мобилизации в Украине. Кабмин, в частности, предложил изменить возраст призыва - снизить до 25 лет (сейчас составляет 27).

Позже бывший первый заместитель министра развития экономики Павел Кухта поделился, что власти обсуждают норму насчет установления финансовой границы для бронирования людей, которые обязаны проходить службу в армии. Экс-чиновник сказал, что есть идея давать бронь тем гражданам, которые могут ежемесячно платить 6 тысяч гривень налогов (то есть оклад должен составлять около 33 400 грн).

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