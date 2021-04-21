При этом из указанного в плане количества Украина смогла договориться только о 21 913 316 дозах.

В Украине утвердили план иммунизации населения от COVID-19. До конца года правительство хочет сделать 47 878 388 прививок вакцинами от коронавируса препаратами AstraZeneca, Novavax и Pfizer.

Читайте такжеВ Одессе будут заниматься реабилитацией переболевших ковидом

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабмина плане по вакцинации на 2021 год.

Минимальная потребность количества прививок за год составляет 47 878 388 доз, ежемесячно (начиная с мая) – 5 652 310. Этого будет достаточно для полной вакцинации для почти 24 миллионов граждан.

При этом из указанного в плане количества Украина смогла договориться только о 21 913 316 дозах. Почти 14 миллионов было закуплено за государственный счет, 8 миллионов – в рамках COVAX.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови; CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

С начала прививочной кампании от коронавируса привиты 477 тыс. 833 человека.

20 апреля главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве ожидают новую поставку вакцин от коронавируса компании AstraZeneca в рамках механизма COVAX 22 апреля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская