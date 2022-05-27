Председатель парламентского комитета считает важным вопросом, в частности то, "прекратят ли руководители УПЦ свое членство в руководящих органах РПЦ".

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев считает, что решение Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата) надо приветствовать, но под декларацией должны быть конкретные шаги.

Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

Отвечая на вопрос относительно решения Собора УПЦ, Потураев сказал: "это решение надо приветствовать. Но это пока, по моему мнению, декларация. Под декларацией должны быть конкретные шаги. То есть просто "осуждение" - то, что там произошло, - это хорошо. Но кроме определенного прекращение канонического общения с РПЦ, например, то, что они не будут поминать Кирилла, и другие формы канонического общения - я так понимаю, что они решили их прекратить, - есть еще вопросы уставные".

Он пояснил, что"сколько бы УПЦ ни рассказывала, что они не зависимы от РПЦ, - это не совсем так". Депутат добавил, что речь идет о вопросах "уставных отношений".

"Будут ли изменения в уставе, или нет?.. Прекратят ли руководители УПЦ свое членство в руководящих органах РПЦ? А они там есть", - сказал Потураев.

Относительно задекларированного стремления возобновления диалога с православной церковью Украины он выразил мнение, что такое решение также нужно приветствовать.

"Потому что, как мы помним, диалога никакого не было ни накануне получения томоса, ни во время получения томоса, ни после получения Томоса", - отметил парламентарий и добавил, что такой диалог должен быть содержательным и о "по меньшей мере, сближении".

Потураев также выразил мнение, что решение УПЦ свидетельствует о том, что в ней "по меньшей мере, по состоянию на сегодня, победили люди, которые придерживаются проукраинской позиции".

Как ранее сообщал УНИАН, 27 мая Собор Украинской православной церкви (Московского патриархата) принял решение относительно своей полной самостоятельности и независимости и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине.

В постановлении Собора УПЦ отмечается, что были рассмотрены вопросы церковной жизни, возникшие вследствие военной агрессии Российской Федерации против Украины.

По результатам работы Собор осудил войну и выразил соболезнования всем, кто пострадал в войне; Собор обратился к властям Украины и власти России с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и умного слова, которое бы смогло остановить кровопролитие".

Относительно образования Православной церкви Украины в постановлении, в частности отмечается, что Собор"не теряет надежды на возобновление диалога".

В свою очередь архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря считает, что слова о "независимости и самостоятельности" - это изобретение для прикрытия зависимости и несамостоятельности.

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