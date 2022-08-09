Строительство завода для производства беспилотников займет несколько месяцев.

Завод по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar может быть запущен в Украине уже в конце 2023 года.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона.

"Само строительство (завода - УНИАН) может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце", - сказал посол.

По словам Боднара, несмотря на процесс ратификации соглашения по заводу в Верховной Раде, Baykar Makina уже начинает подготовительные работы для того, чтобы начать строительство.

"Конечно, есть некоторые нюансы связанные с завозом определенного оборудования, но это технические детали. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим определенный прогресс в этом вопросе", - отметил он.

Как ранее сообщал УНИАН, владелец компании уже приобрел земельный участок в Украине, разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца. В ответ на такие новости в Кремле угрожают "демилитаризировать" завод.

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