Как известно, владелец турецкой компании уже приобрел земельный участок в Украине, разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца.

Завод по производству беспилотников не нужен Украине, ведь это только "продлит страдания граждан этой страны".

Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков, прокомментировав заявление компании Bayraktar построить в Украине завод по производству БПЛА.

"Факт создания такого объекта, который сразу подпадет под тему демилитаризации. Нужно понимать, конечно, это лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью СВО ("спецоперации" - как в РФ назывют войну в Украине - УНИАН)", - отметил он на конференц-колле.

Напомним, 26 июля турецкие СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану открыть производство Bayraktar в РФ. После этого в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили о манипуляциях со стороны кремлевской пропаганды.

РосСМИ начали подавать информацию так, словно вопрос сотрудничества уже решен. Однако генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар ранее сообщал, что беспилотники Bayraktar не будут поставляться России.

Вместе с тем, правительство Турции утвердило двустороннее соглашение по строительству завода "Байрактаров" в Украине и направило его в парламент на ратификацию.

Владелец компании уже приобрел земельный участок в Украине, разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца.

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