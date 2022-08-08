Владелец компании уже приобрел земельный участок в Украине, разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца.

Недавно правительство утвердило двустороннее соглашение по строительству завода "Байрактаров" в Украине и направило ее в парламент на ратификацию.

Об этом в интервью для "РБК-Украина" рассказал посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар.

По словам посла, владелец компании уже приобрел земельный участок в Украине, разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца.

"И оно (обязательство начать строительство завода в Украине, - ред.) не только политическое, но и практическое, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства", - добавил Боднар.

Как отметил посол, во время строительства летательных аппаратов могут использовать двигатели, колеса, или же другие запчасти именно украинского производства.

"Несмотря на войну, наши компании продолжают выполнять свои обязательства. Возможно, не в таких объемах, как это было запланировано, но не оставляют эту работу, и это также показывает, насколько мы ответственный партнер, который не оставляет турецкую сторону в одиночестве со своими проблемами прежде всего в снабжении тех вещей, которые нужны для их обороны", - отметил Боднар.

Напомним, 26 июля турецкие СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану открыть производство Bayraktar в РФ. После этого в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили о манипуляциях со стороны кремлевской пропаганды.

РосСМИ начали подавать информацию так, словно вопрос сотрудничества уже решен. Однако генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар ранее сообщал, что беспилотники Bayraktar не будут поставляться России.

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