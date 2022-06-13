Увиденное повергло в шок Мелинду Симмонс.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила освобожденный от российских оккупантов Гостомель Киевской области. Она показала настенную "живопись", которую оставили оккупанты.

Соответствующие фото дипломат опубликовала в Twitter.

"Я была в Гостомеле. Увидела граффити российских войск в здании, которое они занимали ненадолго. "Скоро домой?", - гласит одна надпись. У другого есть два подхода к логотипу Nike. Третье "извините" намазано рядом с огромной дырой в стене. Это не искусство. Но это немного прозрения", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, войска России 24 февраля вторглись в Украину. Противник сперва обстреливал военные объекты, а потом атаковал и жилье мирных людей. Только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек. Ряд государств мира решили поддержать Украину - ввели против РФ новые санкции и передали Киеву вооружение.

27 февраля в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт был сожжен один из крупнейших и мощнейших самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия". На нем было установлено 240 непобитых мировых рекордов.

Гостомель был одной из самых горячих точек российско-украинской войны. По предварительным данным, за 35 дней оккупации в Гостомеле пропали без вести примерно 400 человек – некоторых из пропавших уже нет среди живых. Всего в Киевской области уже установили более 1300 убитых гражданских российскими войсками, большинство из которых расстреляны.

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