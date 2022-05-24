Пострадавших тошнило, они блевали, были проблемы с мочеиспусканием.

Боец иностранного легиона Алексей Бобровников сообщил, что у около 10 его сотоварищей во время операции по зачистке территории аэропорта в Гостомеле были симптомы отравления боевым "Зарином".

Об этом он рассказал в интервью блогерше Поповой.

Симптомы отравления больше всего проявились у 7 бойцов, находящихся в ангаре возле уничтоженного русскими самолета "Мрия".

Пострадавших тошнило, они блевали, были проблемы с мочеиспусканием.

"Украинские врачи сказали им, что это "Зарин". Одна из европейских лабораторий стран НАТО, в которую наши ребята отправили анализы, сказала, что это токсичная реакция на отравление "Зарином", - поделился Бобровников.

Сам легионер допускает, что русские войска привезли с собой контейнери с ядовитым веществом, но впоследствие емкости были повреждены: "Я предполагаю, что был разрушен какой-то из контейнеров, где они сохраняли это вещество. Возможно, при физическом контакте, возможно, это легкое испарение... Это было концентрированное точечное место".

В результате отравление погибших у легионеров не было, но сами бойцы долго восстанавливались.

"До десяти человек испытывали одни и те же симптомы. У самых тяжелых - это отказ почек, у одного нарушена работа одного легкого до сих пор, шесть человек находились в больнице еще долгое время", - сказал Бобровников.

Как писал УНИАН, в селе Билка Сумской области после освобождения его от российских оккупантов были обнаружены остатки химического оружия — зарина и других веществ.

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