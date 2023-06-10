Неизвестно, что именно за жуткое сооружение видели в Черном море.

Из Херсонской области, в которой 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, к побережью Одесской области приплыл "дом-призрак".

Местные жители обнародовали жуткое видео, на котором запечатлено огромное здание в Черном море. Люди засняли, как сооружение плывет у берега. Над водой - три этажа без окон.

Неизвестно, что это за здание - жилое или нежилое, было ли оно на стадии строительства, или в нем кто-то жил.

Последствия подрыва Каховской ГЭС - сегодня это стоит знать

В Одессе местные жители сообщали, что видели предметы домашнего обихода, которые прибило к берегу.

Как заявил мэр Геннадий Труханов, по данным профильных специалистов, в ближайшее время количество обломков, грязи, мусора будет увеличиваться. Наибольшую опасность представляют речные мины, которые были смыты бурным потоком, и сейчас они дрейфуют в акватории Черного моря.

"Они небольшие по размеру и могут быть незаметными в воде. Их разминирование невозможно, поэтому оно будет осуществляться на месте. В связи с опасностью на побережье усилены меры безопасности", - заявил глава города.

Мэр подчеркнул, что купание в море запрещено. Сейчас все соответствующие службы задействованы для ликвидирования последствий. Для этого также привлекут портовые буксиры, готовятся площадки для временного складирования мусора.

Как сообщал УНИАН, из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, который 6 июня совершили российские военные, вода затопила десятки населенных пунктов. Известно о погибших гражданах, которые не смогли спастись. Под водой оказались тысячи гектаров ценных заповедных земель, погибли птицы и животные.

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