Из Херсонской области, в которой 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, к побережью Одесской области приплыл "дом-призрак".
Местные жители обнародовали жуткое видео, на котором запечатлено огромное здание в Черном море. Люди засняли, как сооружение плывет у берега. Над водой - три этажа без окон.
Неизвестно, что это за здание - жилое или нежилое, было ли оно на стадии строительства, или в нем кто-то жил.
Последствия подрыва Каховской ГЭС - сегодня это стоит знать
В Одессе местные жители сообщали, что видели предметы домашнего обихода, которые прибило к берегу.
Как заявил мэр Геннадий Труханов, по данным профильных специалистов, в ближайшее время количество обломков, грязи, мусора будет увеличиваться. Наибольшую опасность представляют речные мины, которые были смыты бурным потоком, и сейчас они дрейфуют в акватории Черного моря.
"Они небольшие по размеру и могут быть незаметными в воде. Их разминирование невозможно, поэтому оно будет осуществляться на месте. В связи с опасностью на побережье усилены меры безопасности", - заявил глава города.
Мэр подчеркнул, что купание в море запрещено. Сейчас все соответствующие службы задействованы для ликвидирования последствий. Для этого также привлекут портовые буксиры, готовятся площадки для временного складирования мусора.
Как сообщал УНИАН, из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, который 6 июня совершили российские военные, вода затопила десятки населенных пунктов. Известно о погибших гражданах, которые не смогли спастись. Под водой оказались тысячи гектаров ценных заповедных земель, погибли птицы и животные.