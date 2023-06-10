Сейчас средний уровень подтопления на в Херсонской области составляет 4,72 метра, но ожидаются осадки, которые замедлят спад воды.

На правом берегу Херсонской области сейчас затоплено 35 населенных пунктов, на левом - ситуация критическая.

Об этом в субботу, 10 июня, в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он добавил, что по состоянию на сейчас средний уровень подтопления в Херсонской области составляет 4,72 метра. С вечера 9 июня вода отошла на 31 сантиметр.

"На правобережье затоплено 35 населенных пунктов, под водой 3 тысячи 763 дома. Больше всего подтоплено в Херсоне, Белозерке и Зимовнике", - рассказал Прокудин.

Говоря о Каховском водохранилище, глава ОВА отметил, что с начала аварии на Каховской гидроэлектростанции уровень воды там снизился на 6 метров 25 сантиметров.

Прокудин также отметил, что продолжается масштабная спасательная операция, к которой привлечено почти 1,5 тыс. человек и 345 единиц техники.

"Вчера удалось эвакуировать на безопасные территории 248 человек. Всего из водяной ловушки волонтеры, спасатели, полицейские вырвали 2 тысячи 588 человек", - сказал он.

Глава ОВА также сообщил, что в области было развернуто девять эвакуационных пунктов. "Левый берег: ситуация остается критической. В Голой Пристани и Великокардашинском старостате вода отошла на 20-30 сантиметров, но интенсивность спада несколько уменьшилась", - подчеркнул Прокудин.

По его словам, российские оккупанты при этом не то что не спешат на помощь людям, но и "угрожают расстрелом местным, которые бросились на спасение своих земляков".

Прокудин также отметил, что на днях в области прогнозируются дожди. "Особенно сильные - завтра. Поэтому нас ожидает еще одно испытание. Дожди немного замедлят спад воды. И, конечно, добавят людям лишних хлопот", - сказал он.

Подрыв Каховской дамбы - сегодня это стоит знать

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, в результате чего затопило десятки населенных пунктов.

По словам жителей оккупированного левобережья Херсонской области, российские оккупанты не только не организовали эвакуацию, но и запрещали им покидать дома и населенные пункты, отбирали лодки, обстреливали людей из автоматов и артиллерии.

Власти Херсонской области призвали волонтеров временно воздержаться от посещения Херсона из-за активизации российских обстрелов.

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