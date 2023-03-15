В одном из центральных органов власти просят общественность присоединиться к инициативе.

В Министерстве обороны Украины создали Департамент по вопросам предотвращения и выявления коррупции. Как сообщает орган исполнительной власти в официальном Telegram-канале, к превентивным мерам распространения взяточничества могут присоединиться все желающие.

В частности в Минобороны призывают общественность обращаться в Департамент, если было выявлено злоупотребление должностью, или коррупционные риски в сфере оборонных закупок.

Как заявил исполняющий обязанности директора департамента Сергей Степанян, ключевой целью департамента является распространение и реализация в действительности принципа нулевой толерантности к коррупции.

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"Сейчас мы перезагружаем и усиливаем антикоррупционное подразделение Министерства обороны Украины. Его статус уже повышен с управления до департамента и тем самым расширен штат. Вскоре будет объявлен отбор на вакантные должности в это подразделение. Моя задача - реализовать принцип нулевой толерантности к коррупции. Одним из элементов работы на системном уровне мы видим более тесное взаимодействие с общественностью. Министром обороны внедряется реформа оборонных закупок, принято решение по обеспечению прозрачности в закупках", - заявил Степанян.

Кроме этого и. о. директора личная обратился ко всем, кто может предоставить соответствующую информацию.

"В общем, призываю всех. Военнослужащих, бизнес, журналистов, общественных экспертов и активистов: если вы видите признаки коррупционных проявлений в секторе обороны, прошу предоставлять информацию", - добавил Степанян.

Министерство обороны предоставили контакты, куда можно обращаться по коррупционным прецедентам:

Специальная телефонная линия +38 044 271 39 86

Электронная почта uzvk_mou@post.mil.gov.ua

Коррупционный скандал в Минобороны

Как сообщал УНИАН 21 января, журналисты ZN.UA обнародовали данные странных цен на продукты в закупках для украинских Сил обороны. Стоимость товаров оказалась вдвое или трижды выше, чем в столичных супермаркетах. Например, одно яйцо стоило 17 грн, из-за чего скандал назвали "яичным". В том числе для этого использовались фирмы-прокладки.

23 января НАБУ сообщило, что начало расследование махинаций о неправомерной закупке продуктов Министерством обороны еще до огласки СМИ. В тот же день Алексей Резников выступил с опровержением материала ZN.UA.

Однако на следующий день, 24 января, заместитель министра обороны Шаповал подал в отставку. В тот же день он был уволен Кабмином.

На данный момент закупка продуктов для Министерства обороны осуществляется по контрактам прошлого года.

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