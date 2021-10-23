Одновременно суд определил для подозреваемых альтернативу в виде залога в сумме более 680 тыс. грн для каждого.

Подозреваемых в попытке поджога дома заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы взяли под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

"Дарницкий районный суд в субботу, 23 октября удовлетворил ходатайство прокурора Дарницкой окружной прокуратуры города Киева и арестовал на два месяца подозреваемых в попытке поджога дома заместителя главы ОПУ", - говорится в сообщении.

Одновременно суд определил для подозреваемых альтернативу в виде залога в сумме более 680 тыс. грн для каждого.

Подозреваемые - мужчины 20-ти и 25-ти лет, ранее не судимые. Их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства уголовного правонарушения и причастные к нему другие лица.

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Как сообщал УНИАН, по данным следствия, опубликованным Офисом генпрокурора, один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер Telegram заказ на поджог указанного дома. За выполнение заказа подозреваемому, по его словам, пообещали заплатить 7 тыс. долларов.

К совершению преступления мужчина привлек своего знакомого - 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал отдать часть этой суммы.

Приобретя необходимые средства для поджога, а именно - бензин и керосин, емкости и клейкие ленты, злоумышленники приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября прибыли к месту совершения преступления в Дарницком районе. Сначала они нанесли краской на заборе данного дома оскорбительные надписи, после чего - пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой – поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию двора.

Во время попытки поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен посторонними лицами и пытался убежать, однако "по горячим следам" был задержан правоохранителями. Впоследствии правоохранители задержали и его сообщника.

Автор: Тамара Отовская