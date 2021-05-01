Полиция составила административный протокол на мужчину, который использовал нацистское приветствие во время марша по случаю годовщины создания дивизии «Галичина».
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, после завершения акции во время мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили, что один из участников марша использовал запрещенное нацистское приветствие.
Читайте также"Нечего праздновать": Вятрович о марше по случаю годовщины создания дивизии "Галичина"Полицейские установили его личность - это житель Киевской области, 1985 года рождения. На мужчину составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
«Мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. Материал будет направлено в суд для дальнейшего принятия решения», - говорится в сообщении.
Кроме того, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, 28 апреля в центре столицы состоялся Марш вышиванок, приуроченный к 76-й годовщине создания первой украинской дивизии УНА «Галичина». Около 200 человек колонной прошли от Арсенальной площади до Майдана Незалежности.
Во фракции «Слуга народа» осудили Марш вышиванок и возмутились по поводу предоставления киевской властью разрешения на проведение этого мероприятия.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram