Кроме того, следователи начали уголовное производство по факту изготовления, распространения коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Полиция составила административный протокол на мужчину, который использовал нацистское приветствие во время марша по случаю годовщины создания дивизии «Галичина».

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, после завершения акции во время мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили, что один из участников марша использовал запрещенное нацистское приветствие.

Читайте также"Нечего праздновать": Вятрович о марше по случаю годовщины создания дивизии "Галичина"Полицейские установили его личность - это житель Киевской области, 1985 года рождения. На мужчину составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Мужчина в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. Материал будет направлено в суд для дальнейшего принятия решения», - говорится в сообщении.

Кроме того, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля в центре столицы состоялся Марш вышиванок, приуроченный к 76-й годовщине создания первой украинской дивизии УНА «Галичина». Около 200 человек колонной прошли от Арсенальной площади до Майдана Незалежности.

Во фракции «Слуга народа» осудили Марш вышиванок и возмутились по поводу предоставления киевской властью разрешения на проведение этого мероприятия.

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Автор: Светлана Закелова