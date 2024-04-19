Весь мир должен понимать, что Россия - это не цивилизованный противник, это коварные террористы, которые используют наиболее отвратительные низменные методы, вне рамок ведения войны в традиционном понимании.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов дал оценку покушениям спецслужб и агентов РФ на президента Владимира Зеленского и других представителей военно-политического руководства Украины. Так, комментируя разоблачение поляка, который помогал РФ подготовить покушение на Зеленского, Юсов подчеркнул, что это не впервые происходит.

"И то, что пытался на этот раз совершить покушение на верховного главнокомандующего, президента Украины Владимира Зеленского, что продолжаются попытки организации покушений на военно-политическое руководство нашего государства, в частности генерала Буданова, - это означает, что Украина сопротивляется. И в том числе лидер страны Владимир Зеленский - это серьезная угроза для врага. Можно только поздравить коллег с успешной работой", - сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что весь мир должен понимать, с кем приходится иметь дело Украине.

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"То есть это не цивилизованный противник, это не цивилизованное государство. Это коварные террористы, которые могут использовать различные наиболее отвратительные низменные методы, которые находятся за рамками ведения в традиционном понимании войны", - отметил Юсов.

Покушения на Владимира Зеленского

Накануне Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с Офисом генерального прокурора и польскими правоохранителями разоблачили поляка, который готовил покушение на Зеленского. Он якобы собирал данные о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка и передавал их спецслужбам РФ. Это должно было помочь россиянам спланировать возможное покушение на Владимира Зеленского, когда тот приедет в Польшу.

Польская прокуратура предъявила агенту обвинения в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы. 18 апреля 2024 года Окружной суд Варшавы применил в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей.

В марте в интервью для программы Cinque minuti итальянского телеканала Rai 1 президент Владимир Зеленский рассказал, сколько раз Путин пытался его убить. По словам главы государства, согласно данным спецслужб и разведки - было более десяти попыток.

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