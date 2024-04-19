Глава государства пообщался с бойцами, отметил государственными наградами.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил наших защитников, которые проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. По словам президента, он пообщался с бойцами, отметил государственными наградами.

"Спасибо за службу и защиту Украины! Наше государство гордится тем, что имеет таких воинов. Ценим работу наших медиков. Спасибо, что прилагаете все усилия ради жизней наших воинов, за то, что лечите наших бойцов и служите Украине!" - заявил Зеленский.

На Донетчине Зеленский также провел совещание по ситуации в безопасности в регионе и защите людей.

Он проинформировал, что заслушал подробные доклады командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-лейтенанта Юрия Содоля, председателя ОВА Вадима Филашкина, руководителей управлений СБУ и Нацполиции.

"Осмотрел строительство фортификаций – максимум сил должно быть сосредоточено на этом направлении. Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей. Спасибо каждому и каждому, кто ежедневно работает ради Украины", - добавил глава государства.

Командировка Зеленского на фронт

Как сообщал УНИАН, в феврале Зеленский побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады в районе села Роботино Запорожской области.

Он подчеркнул, что "все адекватные люди в мире" понимают, что у украинских воинов самая сложная работа, и все украинцы ими гордятся.

Как сообщил Офис президента, во время рабочей поездки в Запорожскую область президент посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино.

Также Зеленский заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировки войск "Запорожье" Владимира Горбатюка. Глава государства передал награду президента "Крест боевых заслуг" командиру разведывательного взвода старшему лейтенанту Андрею Ольшанскому, а также наградил воинов орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество".

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