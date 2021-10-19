Врач призвал говорить людям правду о ситуации с коронавирусом в стране.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский опубликовал эмоциональное обращение к представителям СМИ и блогерам в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Об этом идет речь в публикации на его странице в Facebook.

Врач призвал рассказать и показать людям правду о реальной картине с заболеваемостью.

"Покажите морги, крематории, кладбища. Покажите очереди скорых. Возьмите интервью у работников скорой, которые не знают, куда везти задыхающихся людей. Поговорите с патологоанатомами и судмедэкспертами. С сотрудниками ритуальных служб. Перестаньте показывать политиков, рассказывающих про "мы подготовились", "места есть", "кислород есть", - призвал он.

Комаровский также призвал показать данные и адреса "торговцев смертью", продающих поддельные сертификаты о вакцинации.

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"Да, это наши соотечественники боятся 5G и чипирования. Это они, даже задыхаясь, продолжают рассуждать об отдаленных последствиях вакцинации, это они покупают и продают сертификаты, это они готовы рисковать жизнью, но не будут прививаться "по принципиальным соображениям". Но это же НАШИ люди, у нас нет других. Покажите им правду", - написал доктор.

Ранее сегодня Комаровский заявил, что президент Владимир Зеленский якобы удалил свой пост в соцсети после того, как был "атакован" в комментариях противниками вакцинации.

Автор: Юрий Годован