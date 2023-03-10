Отдать дань уважения воину пришел президент Владимир Зеленский.

Сегодня, 10 марта, в Киеве прощаются с Героем Украины, легендарным командиром Дмитрием Коцюбайло, известным по позывному "Да Винчи".

Панихида по погибшему украинскому воину состоялась в Михайловском соборе. Отдать дань уважения павшему Герою пришли сотни украинцев.

Провести "Да Винчи" в последний путь пришли президент Украины Владимир Зеленский, а также премьер Финляндии Санна Марин. Они возложили цветы к гробу Героя.

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После панихиды началась церемония прощания с "Да Винчи" на Майдане Незалежности. Там собрались тысячи украинцев. Дмитрия Коцюбайло похоронят на одном из кладбищ Киева.

Легендарного "Да Винчи" провожали в последний путь под звуки гуцульских трембит. Напомним, что Дмитрий родом из Прикарпатья.

Как сообщал УНИАН, накануне с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло попрощались в родном селе на Ивано-Франковщине. Церемония началась 9 марта в 12: 00 в Доме культуры, после продолжилась в церкви.

Гибель"Да Винчи"

Герой Украины, легендарный командир Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта в бою под Бахмутом. О гибели "Да Винчи" известил президент Зеленский.

Фотографы Константин и Влада Либеровы стали свидетелями этой трагической ситуации. Они рассказали детали гибели украинского Героя. Он погиб на боевой позиции, оставшись во время обстрела вместе со своими бойцами.

Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины. Он воевал за Украину с 18 лет - сразу после Майдана. "Да Винчи" вернулся на фронт даже после тяжелого ранения, а в 21 год стал самым молодым командиром роты.

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