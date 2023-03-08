Простятся с защитником Украины в четверг, 9 марта, в Ивано-Франковской области.

Героя Украины, добровольца Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи" похоронят 10 марта 2023 года в столице. Об этом в Facebook сообщил брат погибшего Вадим Коцюбайло.

Накануне прощание с легендарным украинским воином состоится в родном селе на Ивано-Франковщине.

"Прощание с нашим легендарным Дмитрием Коцюбайло, другом "Да Винчи", сыном, любимым, родным, братом, побратимом завтра на родной земле в с. Бовшев", — написал Вадим.

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Церемония прощания с Дмитрием начнется 9 марта в 12:00 в Доме культуры, после продолжится в церкви. Похоронят его в Киеве 10 марта.

Смерть Дмитрия Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта во время боя под Бахмутом. Президент Зеленский в своем видеообращении сообщил о смерти "Да Винчи".

Позже известные фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали детали гибели украинского Героя.

Он стал первым добровольцем, прижизненно получившим звание Героя Украины. На войну украинец отправился в 18 лет – сразу после Майдана.

Воевал на Донбассе, получал тяжелое ранение. А в 21 год Дмитрий стал самым молодым командиром роты - он возглавил 1-ю штурмовую роту ДУК "Правый сектор".

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