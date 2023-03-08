Отмечается, что украинский Герой получил ранение.

Известные фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали детали гибели украинского Героя Дмитрия Коцюбайло, известного под позывным "Да Винчи". Защитник Украины погиб во время обстрела россиян.

"Позавчера ты на моих глазах въехал на танке во вражескую посадку, а после этого повел за собой на штурм людей. И они ушли, не раздумывая, потому что верили своему командиру. На следующий день ты голыми руками с одной баклажкой воды тушил загоревшийся танк с полным бк, когда все боялись даже приблизиться к нему. Герой Украины. Лучший из лучших. Воин. Друг. Легенда", - говорится в сообщении фотографов в Instagram.

Они отметили, что погиб воин у них на глазах во время обстрел.

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"Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: "Медика! Медика! Да Винчи!". Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым бесшабашным из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным. До конца дней мы будем гордиться тем, что знали тебя. Герои не погибают", - указано в сообщении.

Гибель бойца "Да Винчи" - что известно

7 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в боях за Донбасс погиб Герой Украины, возглавлявший собственное подразделение "Волки да Винчи", Дмитрий Коцюбайло.

О смерти защитника сообщили юрист и военный Маси Найем и политик Борислав Береза. Береза лишь уточнил, что погибший получил осколочное ранение в шею, но не назвал фамилию погибшего.

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