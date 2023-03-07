Коцюбайло был первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины.

В боях за Донбасс погиб Герой Украины, возглавлявший собственное подразделение "Волки да Винчи" Дмитрий Коцюбайло, подтвердил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

О смерти Героя Украины в соцсетях ранее сообщили юрист и военный Маси Найем и политик Борислав Береза. Впрочем, они не стали называть его фамилию. Береза, в свою очередь, уточнил, что погибший получил осколочное ранение в шею.

"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, - Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину", - сказал Зеленский.

Погиб "Да Винчи" - кем был Дмитрий Коцюбайло

Коцюбайло был первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины.

Родился "Да Винчи" на Ивано-Франковщине, в селе Заднестрянское, а на войну отправился в 18 лет - сразу после Майдана и Революции Достоинства.

Успел повоевать за Покровск, Пески, Саур-Могилу, получил тяжелое ранение от танкового обстрела. В 21 год Дмитрий стал самым молодым командиром роты, возглавив 1-ю штурмовую роту ДУК "Правый сектор".

2021 года Зеленский наградил Коцюбайло званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Война в Украине – потери ВСУ

Хотя Россия несет большие потери в войне в Украине, ВСУ успешные отражения штурмов врага тоже даются дорогой ценой. "На щите" домой возвращаются и артисты, и бывшие политзаключенные Кремля, воевавшие в составе Вооруженных сил Украины.

Также на фронте гибнут иностранцы. 15 февраля стало известно о гибели уже восьмого британца - 45-летнего Джонатана Шенкина, отправившегося помогать ВСУ в роли добровольца-парамедика.

Украина не раскрывает своих потерь среди военнослужащих. Впрочем, западные аналитики сходятся во мнении, что российские потери значительно превосходят украинские.

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