Он ушел на Донбасс добровольцем еще в 18 лет.

Звание "Герой Украины" получил украинский доброволец Дмитрий Коцюбайло. Ему также вручили орден "Золотой звезды".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дмитрий Коцюбайло пошел воевать на Донбасс за Украину против российской как доброволец "Правого сектора" друг Да Винчи. Он пришел на войну с Майдана – тогда ему было всего 18 лет.

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"Эта награда для всех добровольцев, потому что я доброволец и никогда не был кадровым военным, не служил в Вооруженных силах Украины. Мы выбрали такой путь борьбы, война продолжается", - отметил новый Герой Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде выступил с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

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Автор: Анастасия Горбачева