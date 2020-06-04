По две маски на каждого и дистанция: стало известно как в Харьковской области будут сдавать ВНО

В Харьковской области в этом году зарегистрировалось 22 700 человек - на 3 тыс. больше чем в прошлом году.

Для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) в Харьковской области в этом году зарегистрировалось 22 700 человек - на 3 тыс. больше чем в прошлом году.

Читайте такжеПробное ВНО-2020: даты, приглашение и инструкция (видео)

Об этом сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, передает Суспильне. "Увеличение - за счет двух составляющих. Во-первых, у нас уже второй год увеличивается количество одиннадцатиклассников. И еще с каждым годом прибавляется все большее количество тех детей, которые обязаны пройти внешнее оценивание. Это касается учеников профтехучилищ и студентов колледжей и техникумов", - отметил Сидоренко.

За каждым абитуриентом, сегодня уже определено конкретное место с соответствующим рабочим номером. "Абитуриент должен получить свою конкретную тетрадь, которую для него, единственного, уникального, отпечатана. Он должен в этой тетради выполнить работу и бланк из этой тетради передать на ответы. В противном случае абитуриент не сможет получить свою оценку", - добавил Сидоренко.

Процедура тестирования в этом году не меняется. Вводится ряд дополнительных ограничений в связи с карантином. "Это маски, это скрининг, то есть измерение температуры, в обязательном порядке наличие дезинфицирующих средств, жидкое мыло и бумажные полотенца в туалетных комнатах", - отметил директор центра. По его словам, обеспечивает защитными средствами Министерство образования и науки.

Также сообщается, что температура 37,2 и выше означает недопуск к тестам. Такой недопуск является автоматическим основанием для участия в дополнительной сессии тестирования. В отдельных случаях, когда для человека повышенная температура является нормой, необходимо заранее взять соответствующую справку у врача и показать ее работникам центра.

Кроме того, в этом году впервые в приглашениях будет указано время прихода каждого абитуриента. "Если в предыдущие годы мы отводили 35 минут и никакого регулирования потока абитуриентов не осуществлялось, то в этом году мы разбили на группы абитуриентов и каждая группа имеет свое время. Чтобы не было скопления людей", - отметил Сидоренко.

Каждому абитуриенту раздадут по две одноразовые маски. Детям, которым будет трудно дышать в масках, предоставят время для передышки. За этим будут следить наблюдатели. В то же время Сидоренко отметил, что дистанция в 1,2 м в аудиториях будет придерживаться и можно будет работать без маски.

Основная сессия начинается 25 июня. Председатель Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер подписал распоряжение № 312 от 03.06.2020 о подготовке к проведению ВНО с учетом требований санитарных мероприятий в условиях эпидемии COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram