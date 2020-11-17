В хранилищах - более 46 тысяч тонн соли и более 35 тысяч тонн песка.

Специалисты коммунальной корпорации «Киевавтодор» уже начали обработку мостов и путепроводов противогололедными средствами.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook и обнародовал видео, как уже дежурят дорожные службы. «Город готовится встретить первый снег, который синоптики прогнозируют в Киеве уже сегодня. И при необходимости мы можем одновременно привлечь 544 единицы спецтехники», - сообщил Кличко.

Он добавил, что в случае длительных снегопадов и чрезвычайных ситуаций «Киевавтодор» заключил договоры на привлечение 134 единиц техники коммерческих организаций.

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Кличко отметил, что в хранилищах на сегодня - более 46 тонн соли и более 35 тонн песка.

Также столичные дорожники имеют собственную систему мониторинга погодных условий - 5 специализированных дорожных метеостанций размещены на въездах в столицу. «Метеостанции собирают информацию по 14 показателям измерения и оперативно передают на мониторы диспетчерского центра, работающего на базе коммунальной корпорации «Киевавтодор». Полученная информация помогает дорожникам определять тип и концентрацию необходимых для использования противогололедных материалов», - отметил Кличко.

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Автор: УНИАН