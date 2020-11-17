Завтра в Киеве будет облачно, температура повысится до +2°

Осадков завтра не ожидается.

Завтра в Киеве будет пасмурно / фото УНИАН

В среду, 18 ноября, в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность. Столбики термометров повысятся до +2°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -2°, а днем воздух прогреется максимум до +2°.

Ветер юго-восточного направления со скоростью до 4 м/с. Без осадков.

Атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Народный прогноз на 18 ноября

18 ноября – Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман — будет тепло. Иней на деревьях — скоро будет мороз.

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