Завтра в Киеве будет облачно, температура повысится до +2°
Осадков завтра не ожидается.
В среду, 18 ноября, в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность. Столбики термометров повысятся до +2°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ударит мороз: завтра ночью температура в Украине опустится до -13° (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -2°, а днем воздух прогреется максимум до +2°.
Ветер юго-восточного направления со скоростью до 4 м/с. Без осадков.
Атмосферное давление - 760 мм рт. ст.
Народный прогноз на 18 ноября
18 ноября – Галактиона, Епистимии, Анны, Григория. Если стелется туман — будет тепло. Иней на деревьях — скоро будет мороз.
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Мин./макс. температура:-1° / +12°
Влажность:45 %
Давление:754 мм
Ветер: 8.9 м/с
Вероятность осадков:9 %
Восход:06:55
Закат16:53
Видимость:16 км
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