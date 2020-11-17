Синоптики предупреждают: в Украине ожидается гололедица
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.
Сегодня, 17 ноября, в течение суток в восточных областях на дорогах гололедица.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Некоторые области накроет снег: погода в Украине на неделю (карта)
Синоптики предоставили этим погодным условиям и уровень І опасности - желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на 17 ноября: данные Погоды УНИАН
Во вторник, 17 ноября, практически на всей территории Украины - дожди. На юге и в Киеве - с мокрым снегом. В северных и восточных регионах - переменная облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до 0° в центре до +8° - в южных областях до -1° опустятся на востоке и поднимутся до +10° в западной части страны.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр0°... -3°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир+2°... +1°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+7°... +3°
- Киев0°... -2°
- Кропивницкий0°... -4°
- Луганск-3°... -6°
- Луцк+8°... +5°
- Львов+10°... +3°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+5°... +2°
- Полтава-1°... -4°
- Ровно+7°... +5°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы-2°... -4°
- Тернополь+6°... +4°
- Харьков-3°... -6°
- Херсон+3°... -2°
- Хмельницкий+6°... +3°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов-1°... -2°
- Черновцы+7°... +4°
+1°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-1 °
Мин./макс. температура:-1° / +11°
Влажность:47 %
Давление:754 мм
Ветер: 8.5 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:06:55
Закат16:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей