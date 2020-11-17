Синоптики предупреждают: в Украине ожидается гололедица

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

На дорогах ожидается гололедица / фото УНИАН

Сегодня, 17 ноября, в течение суток в восточных областях на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Синоптики предоставили этим погодным условиям и уровень І опасности - желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 17 ноября: данные Погоды УНИАН

Во вторник, 17 ноября, практически на всей территории Украины - дожди. На юге и в Киеве - с мокрым снегом. В северных и восточных регионах - переменная облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до 0° в центре до +8° - в южных областях до -1° опустятся на востоке и поднимутся до +10° в западной части страны.