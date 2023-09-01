В аварии погибли четыре пилота и два бортовых техник. Двое из них были 2000 года рождения.

Сегодня в Полтавской области попрощались с экипажами двух вертолетов Ми-8, которые разбились 29 августа в Донецкой области.

Как сообщает Суспильне, панихида по погибшим прошла в храме Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ в селе Горбановка Щербановской громады.

Попрощаться с четырьмя пилотами и двумя бортовыми техниками из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского пришли родные, знакомые и побратимы.

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Спикер бригады Евгений Ракита озвучил имена погибших.

Это 37-летний житель Полтавской области Юрий Анисимов. Он был старшим бортовым техником, имел звание капитан.

Также погиб летчик-штурман вертолета Валентин Воробец, 2000 года рождения, был старшим лейтенантом. Такое же звание имел Иван Яровой, он тоже родился в 2000-м. Был штурманом звена.

Еще двое погибших были капитанами - это бортовой техник Евгений Кисиль, родившийся в 1988 году, и командир звена Владислав Рымар, 1995-го года рождения.

Самый старший погибший - Виктор Опанасюк, 1967-го года рождения. Он был полковником и командиром вертолета.

Авиакатастрофа двух Ми-8 на Донбассе: что известно

29 августа в Краматорском районе Донецкой области во время боевого задания разбились два украинских вертолета Ми-8. В результате погибли шесть членов экипажей.

Государственное бюро расследований начало расследование по факту авиакатастрофы. Особое внимание следователи уделят изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будет изучаться версия диверсии или поражения вертолетов врагом.

Кроме того, специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев.

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