Вертолеты шли на посадку, а в воздухе находился российский Су-35.

В Вооруженных силах подтвердили, что в Донецкой области во время боевого задания разбились два украинских вертолета Ми-8. Предварительно, 6 членов экипажей погибли, но информация требует уточнения.

Об этом заявил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии "РБК-Украина".

Трагедия произошла в Краматорском районе. Ее причины пока неизвестны. Есть информация, что в это время взлетел российский истребитель Су-35, а украинские вертолеты заходили на посадку, чтобы обезопаситься от вероятного поражения.

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"Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевом задании. Во время того, как они выполняли задание в воздухе был вражеский истребитель Су-35", - рассказал Евлаш.

Данные по количеству погибших еще нуждаются в уточнении. Начальник пресс-службы 18-й отдельной бригады армейской авиации сообщил, что жертв было шестеро. Он добавил, что сейчас следователи устанавливают детали и обстоятельства того, что именно стало причиной авиакатастрофы.

"Сейчас работает комиссия. Что стало причиной этой катастрофы, будет известно со временем", - добавляет Евлаш.

Катастрофа на Донбассе

Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 августа, на Бахмутском направлении в Донецкой области разбились два вертолета военной авиации. Погибли шестеро пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Известно, что катастрофа произошла во время выполнения боевого задания. Ракита добавил, что пока имен военных и обстоятельств их гибели не разглашают в целях безопасности.

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