Государственное бюро расследований начало расследование по факту авиакатастрофы двух военных вертолетов Ми-8 в Донецкой области. Вертолеты разбились 29 августа в Краматорском районе Донецкой области, погибли 6 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба ГБР.
Отмечается, что особое внимание следователи уделят изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будет изучаться версия диверсии или поражения вертолетов врагом.
В ГБР отметили, что профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев.
"В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия", - уточнили в бюро.
Предварительно, инцидент квалифицировали по статье 416 Уголовного кодекса - Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Падение двух вертолетов на Донбассе
Как сообщал УНИАН, 29 августа в Краматорском районе Донецкой области во время боевого задания разбились два украинских вертолета Ми-8. Впоследствии это подтвердили и в Вооруженных силах Украины. Предварительно, известно о гибели 6 членов экипажей.
По данным военных, во время аварии взлетел российский истребитель Су-35, а украинские вертолеты заходили на посадку, чтобы обезопаситься от вероятного поражения.