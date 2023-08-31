Следователи исследуют техническое состояние вертолетов, соблюдение правил подготовки к полетам, а также изучат версии по диверсии или поражению вертолетов врагом.

Государственное бюро расследований начало расследование по факту авиакатастрофы двух военных вертолетов Ми-8 в Донецкой области. Вертолеты разбились 29 августа в Краматорском районе Донецкой области, погибли 6 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что особое внимание следователи уделят изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также будет изучаться версия диверсии или поражения вертолетов врагом.

В ГБР отметили, что профильные специалисты проведут тщательную диагностику бортовых самописцев.

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"В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия", - уточнили в бюро.

Предварительно, инцидент квалифицировали по статье 416 Уголовного кодекса - Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Падение двух вертолетов на Донбассе

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Краматорском районе Донецкой области во время боевого задания разбились два украинских вертолета Ми-8. Впоследствии это подтвердили и в Вооруженных силах Украины. Предварительно, известно о гибели 6 членов экипажей.

По данным военных, во время аварии взлетел российский истребитель Су-35, а украинские вертолеты заходили на посадку, чтобы обезопаситься от вероятного поражения.

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