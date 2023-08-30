Отмечается, что все погибшие имели офицерские звания.

Во вторник, 29 августа, на Бахмутском направлении в Донецкой области разбились два вертолета военной авиации. Погибли шестеро пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Как рассказал представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита в комментарии "Суспильному", все погибшие имели офицерские звания. Один из них родом из Полтавской области, остальные – из других регионов.

Известно, что катастрофа произошла при выполнении боевого задания. Ракита добавил, что пока имена военных и обстоятельства их гибели не разглашаются в целях безопасности.

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С погибшими военными будут прощаться в Полтаве. Панихида состоится 1 сентября. Отмечается, что пилота из Полтавской области похоронят по месту жительства. Остальных погибших воинов проведут в последний путь в родных областях.

Гибель украинских пилотов: катастрофа на Житомирщине

25 августа на Житомирщине столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. Погибли трое опытных пилотов: майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин и капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус", который долгое время работал над приближением предоставления Украине F-16 и выполнял сверхсложные боевые задачи в войне с оккупантами.

В ГБР начали расследование авиакатастрофы. Пресс-секретарь по коммуникациям структуры Татьяна Сапьян ранее рассказала, что трагедия произошла в результате столкновения самолетов во время выполнения маневра с разворота. В то же время представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что самолеты столкнулись фактически на старте. Он подчеркнул, что пилоты выполняли боевое задание.

29 августа всем погибшим пилотам присвоены очередные воинские звания. Майорам Вячеславу Минке и Сергею Проказину посмертно присвоено воинское звание "подполковник". В то же время капитану Андрею Пильщикову присвоено звание "майор" (посмертно).

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