Монахи Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявили, что планируют задержаться на территории Киево-Печерской Лавры до 29 марта, несмотря на четкое распоряжение Минкульта Украины к этому числу освободить территорию монастыря.
Об этом заявил предводитель московской православной "братии" наместник Лавры Павел в своем новом видеообращении. Соответствующий ролик обнародован на канале Лавры в YouTube.
В видео Павел в очередной раз "поныл", что его выселяют из собственной обители и заявил, монахи не могут так быстро вывезти свои имущество. За 35 лет нахождения в Лавре они слишком много нажили и оставлять это не намерены, признался он.
"За 35 лет братия сделала все, чтобы благоустроить жизнь обители и паломников, и у нас просто нет места, куда это все вывезти, а оставлять мы ничего не намерены", - сказал Павел.
Также он обвинил президента Украины в том, что тот отказывается с ним увидеться, узрев в этом "неуважительное отношение" к УПЦ.
"Выселки" монахов УПЦ МП из Лавры - основное
Напомним, что 10 марта монахи УПЦ МП разразились настоящей истерикой из-за требования Министерства культуры Украины покинуть территорию Лавры на фоне расторжения договоров аренды территорий и зданий со Свято-Успенским монастырем. Ранее соответствующий договор был подписан при президентстве пророссийского лидера страны Виктора Януковича.
Такие требования к УПЦ МП предъявили в связи с многочисленными нарушениями, которые зафиксировала администрация заповедника в рамках своей проверки. Тогда глава Министерства культуры Александр Ткаченко указал, что монахи должны выселиться из Лавры до 29 марта.
Это вызвало бурную реакцию среди "братии" УПЦ МП: сначала монахи пытались создать смуту в украинском обществе заявлениями о том, что они не коллаборанты, а недавно наместник Лавры Павел даже заявил, что лично напророчил Зеленскому президентство.