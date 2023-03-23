Наместник монастыря митрополит Павел заявил, что собирается оставаться на территории монастыря со своей "братией" до конца марта.

Монахи Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявили, что планируют задержаться на территории Киево-Печерской Лавры до 29 марта, несмотря на четкое распоряжение Минкульта Украины к этому числу освободить территорию монастыря.

Об этом заявил предводитель московской православной "братии" наместник Лавры Павел в своем новом видеообращении. Соответствующий ролик обнародован на канале Лавры в YouTube.

В видео Павел в очередной раз "поныл", что его выселяют из собственной обители и заявил, монахи не могут так быстро вывезти свои имущество. За 35 лет нахождения в Лавре они слишком много нажили и оставлять это не намерены, признался он.

"За 35 лет братия сделала все, чтобы благоустроить жизнь обители и паломников, и у нас просто нет места, куда это все вывезти, а оставлять мы ничего не намерены", - сказал Павел.

Также он обвинил президента Украины в том, что тот отказывается с ним увидеться, узрев в этом "неуважительное отношение" к УПЦ.

"Выселки" монахов УПЦ МП из Лавры - основное

Напомним, что 10 марта монахи УПЦ МП разразились настоящей истерикой из-за требования Министерства культуры Украины покинуть территорию Лавры на фоне расторжения договоров аренды территорий и зданий со Свято-Успенским монастырем. Ранее соответствующий договор был подписан при президентстве пророссийского лидера страны Виктора Януковича.

Такие требования к УПЦ МП предъявили в связи с многочисленными нарушениями, которые зафиксировала администрация заповедника в рамках своей проверки. Тогда глава Министерства культуры Александр Ткаченко указал, что монахи должны выселиться из Лавры до 29 марта.

Это вызвало бурную реакцию среди "братии" УПЦ МП: сначала монахи пытались создать смуту в украинском обществе заявлениями о том, что они не коллаборанты, а недавно наместник Лавры Павел даже заявил, что лично напророчил Зеленскому президентство.

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