Он отметил, что в Лавре будут богослужения, но по законам Украины.

Киево-Печерская Лавра будет государственным музеем, в котором будут проходить богослужения по законам Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью радио NV. "То, что касается церковных вещей, мы не вмешиваемся. Но Лавра - это музей, который принадлежит государству", - отметил Данилов.

Он оподчеркнул, что судьбу этого музейного комплекса будет решать государство, а не отдельные люди. По его словам, "никто никого за ноги вытягивать не будет. Все будет согласно действующему законодательству".

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"Там будут богослужения, но по законам нашей страны, а не искусственных образований, которые вне закона нашей страны были в большом количестве созданы", - пояснил он.

Данилов назвал "большой ошибкой" выдачу в прошлом земельных участков под строительство Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Мы считали, что они имеют отношение к Богу, но выяснилось, что они имели отношение к ФСБ", - подчеркнул секретарь СНБО.

Киево-Печерская Лавра

УПЦ ПМ 29 марта должна полностью освободить все помещения Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которые арендует. Несмотря на расторжение договора аренды, сегодня утром в Киево-Печерскую Лавру на молитву пришли сотни верующих.

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