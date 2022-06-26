По словам эксперта, проблемы возникают при обращении в военкомат.

Граждане Украины, имеющие право на отсрочку от мобилизации, сталкиваются с рядом проблем и препятствий, которые создают военкоматы. Речь идет о военнообязанных, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Об этом рассказала адвокат Анастасия Иванченко.

Она поделилась, что в ее практике есть случаи, когда военкоматы:

вообще отказывались принимать у призывника заявление с документами, подтверждающими его право на отсрочку (мотивировали это тем, что якобы призывник хочет их "подставить");

принимали документы, но отказывались ставить отметку о принятии документов;

принимали документы, но отказывались выдавать справку (притом, что такая справка была составлена, однако на руки отказывались выдавать);

требовали предоставить другие ненужные документы (справка об осуществлении ухода за лицом, имеющим инвалидность; справку о компенсации денежных средств или решение об установлении опеки над недееспособным лицом).

Юрист отметила, что нередко военкоматы просто игнорируют наличие основания получить отсрочку, называя ее "неважной".

"И в таком случае, даже юридически ознакомленный со своими правами гражданин, теряется. Ведь у него такое право есть, однако военкомат ведет себя своевольно. И казалось бы, что из-за такого поведения работников военкомата, право призывника на отсрочку невозможно защитить. На моей практике, действенными мерами были адвокатские запросы и жалобы (много жалоб). Эти способы, на практике оказываются действенными, в чем я убедилась неоднократно, - в результате мы отстояли позицию клиентов, а клиенты получали справку об отсрочке на основании абз. 11 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", - рассказала она.

Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

Также УНИАН сообщал, что в Сухопутных войсках ВСУ рассказали: практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Украина живет в условиях военного времени из-за полномасштабной российской агрессии.