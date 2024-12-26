Военнообязанные граждане Украины могут отправиться на войну.

Военное положение в Украине продолжается, как и мобилизация - это значит, что все военнообязанные мужчины, которым больше 18, но меньше 60 лет, должны стоять на учете в ТЦК. Узнайте, кто пойдет служить в первую очередь.

Кого могут мобилизовать в 2025 году

Мобилизация 2025 с 1 января, прежде всего, коснется тех, у кого нет документов, подтверждающих отсрочку и бронирование, если они по решению военно-врачебной комиссии признаны годными к несению службы.

Важно понимать разницу в том, как проходит мобилизация в Украине сегодня для разных возрастных категорий военнообязанных мужчин. В первую очередь могут мобилизовать юношей старше 18 лет, но только если у них есть военный опыт, например, служба в армии, или они в период обучения в университете прошли военную кафедру. При отсутствии этих двух факторов мобилизация до 25 лет незаконна - юноши лишь попадают под категорию призывников и могут оказаться в армии, только подписав контракт.

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Мобилизация 2025 для мужчин от 25 до 60 лет возможна при отсутствии боевого опыта, но наличии статуса "годен" или "ограниченно годен" по решению комиссии. Стоит помнить, что последняя категория уже недействительна, так как статус был отменен - все его обладатели должны повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года.

Как будет проходить мобилизация в Украине для мужчин старше 50 лет

Мобилизация в Украине до 50 лет регулируется законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Как показывает практика, чаще под нее попадают мужчины старше 25 лет - более юных, восемнадцатилетних парней, не отправляют служить. Что касается того, как проходит мобилизация после 50 лет - Украина в лице сотрудников ТЦК интересуется и такими гражданами, но для их принудительной мобилизации должен быть соответствующий приказ Генштаба.

Для того чтобы отправить служить военнообязанного мужчину такого возраста, у него должна быть дефицитная нужная на войне специальность, но такой алгоритм работает не всегда. На практике видно, что мужчины после 50 лет попадают на фронт без приказа.

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