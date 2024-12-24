Некоторых студентов могут мобилизовать, даже если им нет 25 лет - узнайте, кого именно.

В 2025 году мобилизация продолжится как минимум до конца января. Однако некоторые мужчины призывного возраста имеют право на отсрочку от призыва, среди которых - учащиеся высших учебных заведений.

Мобилизация студентов в Украине 2025 не проводится, если они соответствуют нескольким критериям. Однако при некоторых условиях их все же могут призвать.

Какие студенты освобождаются от мобилизации

Мужчины-студенты получают отсрочку от призыва на весь срок обучения, если соответствуют таким критериям:

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учатся на дневной или дуальной форме;

получают последовательное первое высшее образование.

При этом возраст студента, а также форма обучения (контрактная или бюджетная) значение не имеют. Главное, чтобы это было первое высшее образование.

Также освобождаются от призыва аспиранты, докторанты и ассистенты стажеры.

Обратите внимание: отсрочка студентам не предоставляется автоматически. Её нужно оформить в ТЦК, предоставив справку из военкомата. Если этого не сделать, то защита от мобилизации считается недействительной и мужчину могут призвать. Оформленная должным образом отсрочка будет отображаться в "Резерв+".

Можно ли мобилизовать студентов - кто потеряет отсрочку

Мужчин, которые учатся в вузе, могут призвать на фронт. Это возможно, если призывник:

получает второе и более высшее образование;

учится на вечерней или заочной форме;

отказался проходить общевойсковую подготовку;

проходил срочную военную службу или учился на военной кафедре.

Также мужчину могут призвать, если он должным образом не оформил документы для отсрочки.

Если студент уверен, что его не должны призвать, но всё же получил боевую повестку, то стоит обратиться к юристу.

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