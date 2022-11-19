Вадим Устименко отметил, что они продолжают контрнаступление.

Вадим Устименко еще полгода назад работал айтишником. Теперь он на Т80 защищает Украину от российских оккупантов в качестве командира взвода отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады

"Двое-трое наших парней берут по человек пленных, потому что они перепуганные. Один из россиян от того момента, как он надел форму, до попадания в плен – прошло 1,5 часа. Сейчас тут много мобиков и их завозят пачками. Работаем по позиции, мы их оттуда выбили, через пару часов туда 40 завезли и так постоянно", - рассказал Устименко в интервью ТСН.

При этом он отметил, что они провели феноменальную операцию по освобождению Изюма, взяли в кольцо Лиман и дальше продолжают наступление.

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"Идти вперед и страшно, и ответственно. У россиян много патронов и людей, поэтому они просто накидывают их туда, куда мы можем пойти… В этой войне танкисты – это кулак, который наносит решающий удар по противнику. Кроме того, увереннее себя чувствует пехота, если впереди идет танк. Танк – это максимально мультифункциональное средство", - объяснил боец.

Освобождение Изюма и Лимана - что известно

В последних числах августа ВСУ пошли в контрнаступление по всей линии фронта, в том числе и на Харьковщине. 10 сентября украинская армия освободили от российских оккупантов Изюм. 6 октября начальник СУ ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что праавоохранители обнаружили тела 534 гражданских, из них в Изюме - 447 тел.

В начале октября стало ВСУ установили контроль над Лиманом в Донецкой области, который находился в оккупации с конца мая. Поражение россяин в Лимане нанесло большой ущерб репутации командования армии РФ, из-за чего в их адрем посыпалась критика.

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