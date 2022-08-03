Решение Совета обороны заставит киевлян тратить больше на проезд.

На сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию об отмене решения Совета Обороны Киева относительно остановки работы общественного транспорта во время воздушной тревоги в городе.

Об этом говорится в соответствующей петиции.

Автор заверил, что это решение является "необоснованным и вредным для жителей города и экономики столицы", а принимали его люди, которые "никогда не пользовались общественным транспортом и ездят только на автомобилях".

Также в тексте отмечается, что решение Совета обороны заставит киевлян тратить больше на проезд, ведь общественный транспорт теряет хоть какие-то минимальные преимущества для людей. Таким образом, они будут вынуждены пересаживаться на автомобили, что приводит к увеличению транспортных издержек в 5-10 раз и повлечет уничтожение транспортной системы города.

По состоянию на время публикации материала предложение получило 1148 подписей из 6 000 нужных.

Напомним, что с 1 августа наземный общественный транспорт будет останавливаться на время воздушной тревоги, чтобы пассажиры покинули салон и прошли в ближайшее укрытие.

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