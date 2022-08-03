На сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию об отмене решения Совета Обороны Киева относительно остановки работы общественного транспорта во время воздушной тревоги в городе.
Об этом говорится в соответствующей петиции.
Автор заверил, что это решение является "необоснованным и вредным для жителей города и экономики столицы", а принимали его люди, которые "никогда не пользовались общественным транспортом и ездят только на автомобилях".
Также в тексте отмечается, что решение Совета обороны заставит киевлян тратить больше на проезд, ведь общественный транспорт теряет хоть какие-то минимальные преимущества для людей. Таким образом, они будут вынуждены пересаживаться на автомобили, что приводит к увеличению транспортных издержек в 5-10 раз и повлечет уничтожение транспортной системы города.
По состоянию на время публикации материала предложение получило 1148 подписей из 6 000 нужных.
Напомним, что с 1 августа наземный общественный транспорт будет останавливаться на время воздушной тревоги, чтобы пассажиры покинули салон и прошли в ближайшее укрытие.