Он призвал жителей Харькова чаще пользоваться метро.

Россияне целенаправленно бьют в Харькове по местам скопления людей.

Об этом сообщил Харьковский городской председатель Игорь Терехов.

По его словам, харьковчанам нужно построить график передвижения по городу с учетом самого главного - чтобы он был безопасным.

"Этот террор против нас будет продолжаться. А наша главная задача сейчас – выжить и жить. Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки наземным транспортом. Чаще всего пользуйтесь метрополитеном - на сегодня это самый безопасный способ передвижения", - рекомендовал мэр.

В случае, если нужны продукты или другая помощь – работают городские управления соцзащиты и волонтерские организации. "Вы всегда можете туда обратиться и вам помогут", – призвал Терехов.

Как сообщал УНИАН, в Харькове на прошлой неделе российские оккупанты два дня подряд обстреливали остановки общественного транспорта, в результате чего погибли шесть человек, еще 26 получили ранения.

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