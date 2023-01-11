Красный Крест не предоставляет информацию о состоянии украинских пленных.

В российском плену сейчас находятся около двух тысяч защитников "Азовстали".

Об этом сообщила представительница Ассоциации семей защитников "Азовстали" Галина Клемпоуз в эфире "Эспрессо". По ее словам, недавно домой вернулись 8 защитников Маруполя, некоторые из них - из "Азовстали".

"Мы не можем публиковать точное количество, потому что это повлияет или может как-то в будущем повлиять. Мы приветствуем их дома. В плену находится около двух тысяч защитников "Азовстали" - женщины и мужчины", - рассказала Клемпоуз.

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Она отметила, что от Красного Креста не удается получить информацию о состоянии украинских пленных.

"Сколько бы мы раз не обращались о местонахождении, о посещении наших военнопленных, наших родных, потому что это все индивидуально... Они не посещали места содержания, они не могут рассказать нам о состоянии здоровья", - добавила представительница Ассоциации.

Украинцы в плену

Недавно уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая сообщила, что сейчас в российском плену находятся около 3,4 тысяч защитников Украины.

По последним данным, еще 15 тысяч человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, что 8 января состоялся обмен пленными с Россией, домой удалось вернуть 50 военнослужащих.

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