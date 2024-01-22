Местные жители сливают воду из отопительных батарей.

Из-за наводнения жители временно оккупированного Россией Севастополя уже несколько дней выживают без воды.

Как сообщает "Крымский ветер", несколько дней назад на Севастополь обрушился ливень. Это привело к затоплению десятков домов, откуда пришлось эвакуировать людей. Вода покрыла автодороги, многие местные жители оказались отрезанными от "цивилизации".

Оккупационная власть заявила, что в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков, ряд прудов и водохранилища "могут выйти из берегов". В результате наводнения, зловонные стоки попали в водопровод - в городе ограничили подачу воды, пообещав ее подавать по графику.

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Однако местные жители жалуются, что воду не дали ни разу, уже несколько суток им приходится выстаивать гигантские очереди с ведрами, бутылями и мыться в мисках. Как выяснилось, автоцистерны не подвозят воду в нужных количествах. Например, в поселке Сахарная Головка (один из районов Севастополя) рассказали, что ее не хватает на всех: к "подвозу" выстраивается огромная толпа, но вода тут же заканчивается.

"Люди вынуждены покупать ее в бутылках в магазинах, но и там их быстро разбирают", - сообщает ресурс.

Некоторые горожане, чтобы "получить хоть какую-то воду", слили ее с отопительных батарей, из-за чего остались еще и без тепла.

"Сказали, пока вода полностью не уйдет (не снизится уровень после осадков – УНИАН), у нас в поселке воды точно не будет, а по прогнозу через пару дней снова дожди", - рассказали жители.

Отмечается, что в других районах города ситуация с подвозом воды не лучше и, похоже, перспектива с восстановления централизованных поставок (по трубам) несколько туманна.

По данным "Крымского ветра", сегодня, 22 января, в Севастополе с 13:00 объявлен сокращенный рабочий день, а вторник и среда - выходными.

"Ситуация с водоснабжением гораздо хуже, чем предполагалось. Окончательно проблема может разрешиться за неделю, если не будет осадков. В наиболее выгодном положении северная сторона города, которая питается от подземных источников", - говорится в сообщении местного водоканала.

Говорят, вода все еще очень мутная и, понятно, содержит "букет" инфекционных заболеваний. Восстановить ее подачу, удастся, в лучшем случае, вечером послезавтра.

Преступления РФ на оккупированных территориях

Кремль планирует построить ряд свалок на временно оккупированной части Востока Украины, которые будут обслуживать российские регионы. В частности, шесть таких свалок оккупанты хотят обустроить в луганской области, еще три - в Донецкой. При этом свозить мусор туда планируют не только с временно оккупированных территорий, а из Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

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