Отмечается, что затопление корабля произошло, вероятно, 29-30 декабря.

Корвета типа "Тарантул" в Севастополе могло потопить в конце декабря 2023 года. В сети показали спутниковые снимки с места инцидента.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm проверило и подтвердило информацию о подтоплении корабля проекта 205П "Тарантул".

"Учитывая сравнительный анализ спутниковых снимков и данных из HUMINT-источников InformNapalm в Севастополе, затопление корабля произошло, вероятно, 29-30 декабря", - говорится в сообщении.

Видео дня

Так, 29 декабря в соцсетях появилась информация о взрывах, но никаких официальных комментариев оккупанты не предоставляли. При этом местные жители сообщили, что взрывы в центре Севастополя были "такой силы, что в окнах дрожали стекла".

"Таким образом, 29-30 декабря ВСУ, вероятно, реализовали успешную атаку в акватории Севастополя", - указали эксперты.

Потопление корабля проекта "Тарантул" - что известно

Партизаны организации "Атеш" сообщили, что в ходе разведки судов в Севастополе обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул". Судно находится он на пристани бухты "Графская". Ранее этот корабль действительно был украден у Украины оккупантами в 2014 году.

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