Местные жители сообщили, что захватчики кроме баржи забрали сухогруз.

Российские оккупанты украли в Херсоне самую известную в Украине баржу. На ней каждый год перевозили арбузы в Киев.

Об этом сообщили в одном из херсонских Telegram-каналов.

"В акватории Днепра замечена деятельность русских военных. Они угнали два судна на Нибулоне (сухогруз или баржа) и транспортируют его буксирами в направлении Херсона", - говорится в сообщении.

По данным местных жителей, баржу перегоняют в сторону Антоновского моста.

При этом отмечается, что это та самая баржа, на которой в начале августа ежегодно из Херсонской области отправляли арбузы в Киев.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале августа 2021 года из Херсона в Киев отправили традиционную баржу с арбузами. 500 тонн арбузов грузили целый день. Сорт один - полосатый херсонский. Сладкий груз везла баржа NBL-003 с буксиром "Нодари Чантурия".

В прошлом году фермеры врастили столько арбузов, что часть урожая в селе Михайловка Херсонской области фермеры просто уничтожили.

Перевозка херсонских арбузов по Днепру уже стала традицией и долгожданным событием для столицы. Впервые баржа с арбузами отправилась в Киев в 2017 году.

Вас также могут заинтересовать новости: