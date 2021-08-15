Арбузы окажутся в столичных супермаркетах накануне Дня независимости.

Баржа с арбузами из Херсона, которая накануне отправилась в Киев, 20 августа прибудет на грузовой терминал в Переяславе, а оттуда попадет прямо в столичные супермаркеты.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба предприятия "Нибулон". Отмечается, что арбузы окажутся в столичных торговых залах накануне Дня независимости.

Сладкий груз везет баржа NBL-003 с буксиром "Нодари Чантурия". Это уже пятый "арбузный" рейс.

Напомним, накануне Из Херсона в Киев отправили традиционную баржу с арбузами. 500 тонн арбузов в порту Голой пристани грузили целый день. Сорт один - полосатый херсонский.

Баржу загрузили три фермера. Говорят, нынешний урожай из-за прохладной весны на 20% меньше предыдущих лет. Кроме того, бахчи пришлось частично пересевать из-за обильных дождей, поэтому цены на ягоду будут выше.

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На рынках они будут стоить - до 5 грн 60 копеек за килограмм. А в магазинах - до 6.

Арбузы, которые направляются в Киев, выращены в селе Чулаковка, Скадовского района, Херсонской области. Купить их можно будет в сети столичных супермаркетов.

Автор: Дмитрий Захаров