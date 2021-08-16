В Киев по реке Днепр направляется судно с 350 тоннами спелых херсонских арбузов, которые попадут в столичные супермаркеты.
Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Нибулон".
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"Уже 20 августа груз прибудет на перегрузочный терминал ООО СП "Нибулон" в Переяславе. Оттуда сладкие ягоды попадут прямо в торговые залы столичных супермаркетов", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что перевозка херсонских арбузов по Днепру уже стала традицией и долгожданным событием для столицы. Впервые баржа с арбузами отправилась в Киев в 2017 году.
Стоит отметить, что традиционно цена на арбузы в столице снижается после прибытия груза с бахчевыми с юга Украины. В частности, потому, что речной транспорт сейчас является одним из самых дешевых.
Арбузы в Киеве:
В начале августа 2021 года из Херсона в Киев отправили традиционную баржу с арбузами. 500 тонн арбузов грузили целый день. Сорт один - полосатый херсонский.