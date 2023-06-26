В мае в оккупированных Антраците и Ровеньках задержано 7 несовершеннолетних.

На временно оккупированых территориях Украины "силовики" оккупантов ведут борьбу с "инакомыслием" несовершеннолетних. Об этом в Facebook сообщает "Східна правозахисна група".

"В мае 2023 года, на оккупированных территориях Украины силовики оккупанта в Антраците и Ровеньках осуществили 27 задержаний несовершеннолетних", - сказано в сообщении.

Причиной для задержания может быть то, что молодежь на оккупированных территориях постоянно посещает украинские интернет ресурсы, в школах ведет споры с учителями по поводу действий РФ.

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Правозащитники сообщают, что родителям задержанных грозят лишением родительских прав и депортацией детей в РФ.

"Главными информаторами силовиков являются советники директоров школ по идеологии. Такая должность была введена в школах РФ и оккупированной территории после вторжения РФ в Украину", - сказано в сообщении.

Трагедия в Бердянске - что известно

Как сообщал УНИАН вчера, 25 июня, во временно оккупированом Бердянске россияне убили двух несовершеннолетних ребят за их проукраинскую позицию.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец осообщал, что двое парней 2006 года рождения, Тигран Оганнисян и Никита Ханганов, вступили в бой с оккупантами - уничтожили военного РФ и коллаборанта-полицейского. После перестрелки захватчики заявили о "ликвидации" ребят.

Лубинец рассказал, что раньше мальчики и их семьи подвергались преследованиям. Тиграна Оганнисяна, оккупанты похитили из дома, его жестоко допрашивали и подвергали пыткам с применением электрического тока.

Накануне событий подростки получили обвинение от Следственного комитета РФ в якобы подготовке диверсии на железной дороге и им грозило до 20 лет лишения свободы.

Один из парней свое предсмертное видеообращение завершил словами: "Слава Украине".

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