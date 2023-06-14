8 июня МИД и полиграфкомбинат "Украина" заключили новый договор на изготовление бланков для паспортов.

В полиграфкомбинате "Украина" заявили, что из-за окончания договора предприятием у Министерства иностранных дел возникли задержки с предоставлением услуг по оформление украинских паспортов за границей. В МИД говорят, что приостановки печати загранпаспортов для министерства не было.

Директор Государственного предприятия Татьяна Бондаренко в комментарии LIGA.net сообщила, что отгрузка паспортов, заказчиком которых выступает Министерство иностранных дел, была остановлена с 21 апреля 2023 года в связи с окончанием договора с МИД.

Новый договор заключали с задержкой из-за недостатка средств у ведомства, утверждает Бондаренко. Как указано в постановлении правительства относительно средств из резервного фонда для изготовления персонализированных бланков паспортов гражданина Украины для выезда за границу, 58,4 миллиона гривен для этого МИД выделили только 19 мая. Бондаренко отметила, что после этого полиграфкомбинат подготовил новый договор, учитывая смету.

Представительница предприятия также отметила, что после подписания договора "Украина" будет готово к отгрузке паспортов в МИД в полном объеме.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что информация о том, что друг загранпаспортов для МИД был остановлен из-за отсутствия договора с полиграфкомбинатом "Украина", не соответствует действительности. По его словам, новый договор был подписан на прошлой неделе.

"8 июня МИД и полиграфкомбинат "Украина" заключили новый договор на изготовление 115 тысяч паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Уже 9 июня по заказу МИД была напечатана и отгружена первая партия в 41 тысяч паспортов. Сейчас происходит отправка этих паспортов за границу для выдачи нашим гражданам в украинских зарубежных дипломатических учреждениях", – утверждает он.

Выдача паспортов украинцам за границей - что надо знать

Во время полномасштабной войны в Украине в ряде стран Европы открылись подразделения украинского государственного предприятия "Документ", предоставляющий паспортные услуги для украинцев.

Паспортные сервисы уже работают в Польше (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав), Турции (Стамбул), Словакии (Братислава), Чехии (Прага), Испании (Мадрид, Валенсия) Германии (Кельн, Берлин).

Ранее в июне Кабинет министров принял решение предоставить Государственной миграционной службе, ее территориальные органы (подразделения), зарубежным дипломатическим учреждениям непосредственный доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан. Это упростит процедуру оформление паспортных документов.

Вас также могут заинтересовать новости: