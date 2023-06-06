Отныне ГМС и дипломатические учреждения смогут получать выписки из государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Кабинет министров принял решение, которое упростит процедуру оформление паспортных документов.

Как сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, соответствующее постановление сегодня одобрено на заседании правительства.

"Государственная миграционная служба, ее территориальные органы (подразделения), зарубежные дипломатические учреждения будут иметь непосредственный доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан. Таким образом, эти органы будут получать сведения о государственной регистрации рождения физического лица и его происхождения в форме выдержки из этого реестра", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что принятие решения значительно упростит процедуру оформления паспортов для граждан, в том числе тех, которые временно находятся за границей.

"Принятая сегодня новация позволит таким украинцам быстрее восстановить паспортные документы. Также это оптимизирует работу государственных органов, ведь существенно сократится время обработки запросов на получение паспортов", - добавили в министерстве.

Из-за военного положения правительство упростило порядок оформления паспортов

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2022 года правительство упростил порядок оформления паспортных документов во время военного положения. Решением урегулировали вопросы, которые значительно упрощают порядок оформления паспортных документов во время военного положения, в частности, предусмотрена возможность: оформления зарубежными дипломатическими учреждениями паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенку на основании обращения только одного из родителей; формирования е-паспорта гражданина Украины, е-паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, которые не смогли получить изготовленный документ из-за временной оккупации территории Украины или активных боевых действий.

Также предусмотрена возможность завершения процедуры оформления документов территориальным подразделением ГМС, которое не осуществляло прием заявлений; пересылка изготовленных документов для их выдачи от одного территориального подразделения ГМС к другому в пределах Украины, а также за границу; получение изготовленного загранпаспорта ребенка другим лицом, которое будут определять родители или другие законные представители.

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