Тревога продолжалась почти до семи утра.

В Одессе из-за ночной воздушной тревоги детям разрешили пропустить школьные занятия.

Как сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, родители должны внимательно отнестись к состоянию каждого ребенка.

Во-первых, она напомнила, что во время тревоги, которая сегодня в городе продолжалась почти до семи утра, по улицам нельзя передвигаться. Во-вторых, после отбоя, сходя из состояния ребенка, принять решение, вести ли его в школу.

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"Решаем, идти ли в школу и будить на уроки, учитывая то, как сын или дочь провели ночь. Педагоги все понимают. Мы тоже не спим в такие ночи, мы уверены в наших детях и знаем, что они в сотни раз умнее Козлов второй армии ада, у которых в школах были все уроки по расписанию. Справимся. Одержим победу", - подчеркнула Буйневич.

Ракетная атака по Украине сегодня - что известно

Сегодня ночью по всей Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Россия атаковала нашу страну ракетами. Силам ПВО удалось сбить 15 из 18 вражеских ракет. К сожалению, взрывы прллунули на Днепропетровщине.

Как уточнили в мэрии, тревога в Одессе началась в 03:15 и продолжалась примерно до 06:40.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на декабрь 2022 года, в Одесской области 942 учебных заведения имели хранилища, простейшие укрытия и укрытия, которые расположены вблизи учебных заведений. В режиме полноценного дня в очном формате работало 135 учреждений дошкольного образования.

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