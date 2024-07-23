Законодательство не содержит требований по ведению воинского учета ФЛП.

Законодательством не возложены на физических лиц-предпринимателей обязанности по передаче данных о военнообязанных работниках в ТЦК и СП. Об этом в комментарии "Фокусу" рассказала адвокат АО CREDENCE Ирина Карелина.

Она пояснила, что ФЛП является субъектом хозяйствования, то есть физическим лицом со специальным статусом, которое имеет право заниматься предпринимательской деятельностью. Однако с юридической точки зрения это не то же самое, что и юридическое лицо (предприятие, учреждение, организация). Кроме того, законодательство и нормативные акты не содержат требований, что ФЛП обязаны вести воинский учет.

Руководитель Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша также отметил, что Порядком №1487 не предусмотрено применение норм к физическим лицам-предпринимателям: "Взятию на персонально-первичный и персональный воинский учет на предприятиях подлежат граждане Украины из числа призывников, военнообязанных и резервистов. То есть, предусмотрено, что персональный воинский учет ведется именно на предприятиях, а не в случае деятельности физического лица-предпринимателя", – рассказал адвокат.

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Юристы также уверены, что никаких штрафов для ФЛП за непредставление данных в ТЦК о трудоустроенных военнообязанных граждан также не будет. Это не предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях. Штраф (от 34 тыс. грн до 59,5 тыс. грн) за непредоставление в ТЦК список своих военнообязанных работников оплатит предприятие, а вот для ФЛП такая ответственность не предусмотрена, добавил адвокат Адвокатского объединения Verity Group Константин Рыбалко.

Должен ли ФЛП при трудоустройстве по трудовому договору проверять военно-учетные документы лица.

В соответствии со статьей 24 Кодекса законов о труде Украины при заключении трудового договора гражданин обязан подать:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

в случаях, предусмотренных законодательством – также документ об образовании (специальности, квалификации), о состоянии здоровья, соответствующий военно-учетный документ и другие документы.

По словам Константина Рыбалко, ответственность для ФЛП-работодателей за трудоустройство работников без военно-учетного документа законодательством также не предусмотрена.

Деятельность ФЛП в Украине

В Украине за первое полугодие 2024 года наблюдается значительный рост количества закрытых Ф ЛП и компаний по сравнению с прошлым годом, что было вызвано комплексом экономических и политических факторов.

Ранее УНИАН писал, что физическое лицо-предприниматель, желающий забронировать работника, должен иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в 20,4 тысячи гривен.

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