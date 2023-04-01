За последние десятилетия в заповеднике появилось более 20 новых корпусов.

При аренде территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника УПЦ МП возвела помещений на общую площадь более 20 тысяч квадратных метров.

Как отметил председатель Всеукраинской ассоциации музеев Сергей Кролевец в эфире Эспрессо, пока никто официально не обвинил руководство церкви Московского патриархата в преступлениях.

"Мы сейчас в ситуации, когда инициатива за наместником Киево-Печерской лавры Павлом: он подает иск в суд, что-то отстаивает. А мы никаких обвинений и нарушений со стороны субъекта хозяйствования на территории в 25 га не замечаем. Однако все знают или слышали, что на территории Киево-Печерского заповедника заново построено более 20 корпусов с общей площадью более 20 тысяч кв. м. И это вопрос для судебного расследования", - сказал Кролевец.

Видео дня

Официально на 25 га площади Киево-Печерской лавры есть 144 объекта и сооружения, однако к ним добавились вышеупомянутые два десятка корпусов. Кроме этого временные арендаторы изуродовали часть объектов заповедника.

"Снесены несколько памятников, переработано, искажено, достроено, пристроено – уничтожен целый комплекс архитектурной жемчужины Украины в течение пребывания субъекта хозяйствования на территории Киево-Печерского заповедника. Есть перечень этих объектов. Например, снесены ворота, которые были построены в середине XIX века, вместе с корпусом, а вместо них построены другие, более широкие и высшие из современного пустотного кирпича. А старый Киевский сверхпрочный кирпич был сложен во дворе. это все было зафиксировано, также номера машин, перевозивших этот кирпич", - добавил бывший гендиректор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Кролевец подчеркнул, что информацией владели все органы власти. Однако заметил: вопрос нужно поднимать и решать.

"Проинформированы были все, и Министерство культуры. И таких примеров несколько десятков. Это должно быть предметом обсуждения: как субъект хозяйствования дохозяйствовался до того, что под охраной ЮНЕСКО находится совсем другой объект? Об этом надо говорить, должны быть посчитаны убытки, которые нанес субъект хозяйствования на миллионы и миллиарды гривен", - сказал Кролевец.

Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно об окончательном разрыве контракта национального заповедника Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью Московского патриархата.

29 марта УПЦ МП должна была выселиться с территории Лавры, однако церковь этого так и не сделала. На мнение руководства УПЦ МП у властей нет юридических оснований, чтобы заставить монахов покинуть территорию заповедника.

30 марта комиссия по приему-передачи государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" так и не смогла начать свою работу. Сначала УПЦ МП решила не отдавать ключи от Лавры, а на следующий день прихожане московской церкви вновь собрались у лавры, чтобы блокировать работу комиссии.

Утром 1 апреля стало известно, что СБУ вручила подозрение наместнику УПЦ МП Павлу "Мерседесу". Его отвезли в зал суда, где ему стало плохо.

Вас также могут заинтересовать новости: