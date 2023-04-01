Новое заседание состоится в понедельник, 3 апреля.

Заседание Шевченковского суда Киева по делу митрополита УПЦ МП Павла Лебедя перенесли. Он пожаловался на плохое самочувствие.

По информации ТСН, судебное заседание по избранию меры пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры перенесли на 3 апреля на 9:00.

Перед этим второй адвокат митрополита Павла попросил об отводе судьи. В свою очередь прокурор не согласился с таким требованием, а судья отказал.

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При этом представителю УПЦ МП предложили вызвать медиков, отчего митрополит отказался.

Дело митрополита УПЦ МП Павла - что известно

1 апреля бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры Павлу Лебедю вручили подозрение за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, а также за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников.

Посзже правоохранители обнародовали фрагменты разговоро Паши "Мерседеса", на которых основывается дело. Его вызвали на допрос, а в его доме прошли обыски. При этом скандальный митрополит заявил, что его якобы отправили под домашний арест. Позже Шевченковский суд Киева начал изберать меру пресечения для Павла.

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